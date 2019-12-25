Владимир Шаманов сообщил о поимке "Чили" и Константина Немичева.

Российский спецназ захватил украинских военнослужащих, участвовавших в пытках солдат Вооруженных сил России. Соответствующее заявление на заседании "круглого стола" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной Думы России по вопросам развития гражданского общества, религиозных объединений Владимир Шаманов. Генерал-полковник в отставке подчеркнул, что говорит о гражданах соседнего государства по имени Сергей Величко и Константин Немичев. Первый мужчина известен под псевдонимом "Чили", а второй является одним из членов фанатской группировки футбольного клуба "Металлист".

Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде. Владимир Шаманов, депутат ГД РФ

Владимир Шаманов считает, что "радовались они недолго", так как ответственных за пытки украинцев поймали спустя трое суток.

Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными.

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