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Российский спецназ захватил украинских военнослужащих, участвовавших в пытках солдат
Сегодня, 16:06
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Российский спецназ захватил украинских военнослужащих, участвовавших в пытках солдат

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Владимир Шаманов сообщил о поимке "Чили" и Константина Немичева.

Российский спецназ захватил украинских военнослужащих, участвовавших в пытках солдат Вооруженных сил России. Соответствующее заявление на заседании "круглого стола" сделал заместитель председателя профильного комитета Государственной Думы России по вопросам развития гражданского общества, религиозных объединений Владимир Шаманов. Генерал-полковник в отставке подчеркнул, что говорит о гражданах соседнего государства по имени Сергей Величко и Константин Немичев. Первый мужчина известен под псевдонимом "Чили", а второй является одним из членов фанатской группировки футбольного клуба "Металлист". 

Сегодня они валяются в ногах, просят о пощаде.

Владимир Шаманов, депутат ГД РФ

Владимир Шаманов считает, что "радовались они недолго", так как ответственных за пытки украинцев поймали спустя трое суток.

Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти
 

Теги: владимир шаманов, всу, спецназ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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