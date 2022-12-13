Российский самолет Бе-200 прибыл в Турцию тушить пожары после землетрясения

Авиация работает над морским портом Искендерун.

Российский воздушный танкер Бе-200 прибыл в международный аэропорт Адана, расположенный в южной части Турции для тушения крупных очагов пожаров, возникших после серии мощных подземных толчков в стране. Утоняется, что специалисты занимаются ликвидацией пламени. Огонь распространился на территории морского порта Искендерун с вечера понедельника. Возгорание фиксируется в контейнерах с грузами, которые перевернулись из-за землетрясения. В настоящее время порт не работает, у него повреждена инфраструктура.

В международный аэропорт Адана прибыл самолет-амфибия Бе-200 для борьбы с очагами пожаров после землетрясения. сообщение властей Турции

Напомним, что Россия уже имеет опыт борьбы с крупными возгораниями после землетрясений с помощью собственной авиации. Для примера, в августе 1999 года специалисты тушили пламя на нефтехимическом комплексе концерна "Тюпраш" в турецком городе Измит. В регионе фиксировалась угроза серии взрывов в резервуарах с запасами нефти. Пожар удалось потушить с помощью трех российских самолетов-танкеров Ил-76, "водяным ударом", который сбил пламя.

Сирия готова пропустить помощь при условии, что ее не получат террористы.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости