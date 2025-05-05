Задача выполнена "Югом" на на краматорско-дружковском направлении СВО.

Российский боевой расчет противотанкового управляемого ракетного комплекса (ПТРК) "Метис" ликвидировал в районе населенного пункта Часов Яр украинскую технику, подвозившую на передовую линию боеприпасы солдатам из армии киевского режима. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 5 мая. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована силами 72-й отдельной мотострелковой бригады при "Южной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции. Благодаря успешным действиям наших военнослужащих, удалось уничтожить объект противника. Этими действиями ВС РФ сорвали намерения Вооруженных сил Украины на краматорско-дружковском направлении.

По разведданным мы вышли на машину с боеприпасами, после чего мы ее уничтожили, враг не смог начать наступление оператор ПТРК с позывным "Калаш"

"Ураганы" группировки "Запад" поразили командный пункт и укрепрайоны ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России