Российский посол заявил, что в больницу в Газе попали уже не первый раз

Анатолий Викторов оценил трагедию, которая унесла жизни более 500 человек.

Российский посол в Израиле Анатолий Викторов прокомментировал в эфире телеканала "Россия 24" сообщения об ударе по больнице в Газе. Дипломат заметил, что отечественная миссия заметила, что речь идет не оипервом попадании ракеты в указанный госпиталь на территории палестинского анклава.

Я бы хотел отметить в связи с этим, что по нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь. Несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу, но там не такие чудовищные разрушения, как в этот раз. Анатолий Викторов, посол РФ в Израиле

Напомним, что больница "Аль-Ахли" в секторе Газа 17 октября подверглась воздушной атаке. Местное министерство по здравоохранению заявило о том, что жертвами инцидента стали более 500 человек, большинство из них – женщины и дети. Стороны регионального конфликта на Ближнем Востоке возложили вину друг на друга. Власти в Палестине заявили, что удар нанесли израильские самолеты, а в еврейском государстве – что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская радикальная группировка.

Посол РФ заявил, что США визитами в Израиль пытаются загладить свои промахи.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live