Посол РФ заявил, что США визитами в Израиль пытаются загладить свои промахи

Анатолий Викторов считает, что Белый дом совершил ряд промахов по Ближнему Востоку.

Вашингтон официальными рабочими визитами своих представителей в Израиль и публичной демонстрацией поддержки этой страны пытаются загладить свои промахи в политике на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления перед журналистами в пресс-центре "Россия сегодня" посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Дипломат добавил, что присутствие эмиссаров из США - это внутреннее дело государства, так как они должны доносить те сигналы, которые требуется передать властям.

Мы готовы работать над прекращением конфронтации, над дальнейшим достижением политического урегулирования. Эмиссары США на самом высоком уровне пытаются загладить свою вину и промахи демонстрацией такой единой решительной поддержки Израиля. Анатолий Викторов, посол РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"