Посол РФ в Израиле: Россия приняла меры для эвакуации граждан из сектора Газа

Анатолий Викторов сообщил об ожиданиях от "Рафаха".

Москва приняла все необходимые подготовительные меры для эвакуации российских граждан из сектора Газа, в настоящее время страна ожидает открытия пограничного перехода "Рафах". Соответствующее заявление сделал в ходе выступления перед журналистами в пресс-центре "Россия сегодня" посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Дипломат пояснил, что специалисты следят за развитием обстановки в регионе и прорабатывают вопрос вывоза людей их зоны боевых действий. В первую очередь речь идет о палестинском анклаве.

Разумеется, речь идет прежде всего о секторе Газа, куда сместилось сейчас основное противостояние. Все необходимые подготовительные меры с российской стороны приняты, ждем возможности, когда будет открыт находящийся на юге "Рафах". Анатолий Викторов, посол РФ

Эксперт напомнил, что россияне, которые захотят покинуть территорию страны по тем или иным причинам, такая возможность существует и остается. Речь идет о том, что регулярные рейсы в Тель-Авивском международном аэропорту имени Бен-Гуриона продолжают осуществляться, а воздушное пространство открыто для пассажирских лайнеров.

Число пропавших россиян в результате палестино-израильского конфликта возросло до девяти.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"