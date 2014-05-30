Число пропавших россиян в результате палестино-израильского конфликта возросло до девяти

Анатолий Викторов оценил ситуацию с заложниками на Ближнем Востоке.

Количество пропавших без вести российских граждан после обострения в зоне палестино-израильского конфликта возросло до девяти. Известно, что один гражданин РФ с двойным гражданством остается числиться в перене заложников, находящихся у членов радикального движения ХАМАС. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления перед журналистами в пресс-центре "Россия сегодня" посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

По уточненным данным израильской стороны по состоянию на утро сегодняшнего дня, 17 октября, число погибших граждан <...> РФ, имевших также и гражданство Израиля, составляет 16 человек. В списках пропавших без вести значатся девять. Анатолий Викторов, посол РФ в Израиле

Эксперт подчеркнул, что россиян в заложниках может быть больше, чем один человек. На текущий момент речь идет об установленном случае. Предположительно, россиян в руках боевиков может оказаться больше. Это связано с тем, что ХАМАС проводит свою акцию на территории, где живет большая русскоязычная группа.

Посол в Израиле назвал ключом к миру урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"