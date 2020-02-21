Машину тестируют в северных частях страны.

Российский поезд по расчистке снега произвел фурор в Финляндии. Иностранные коллеги привыкли расчищать сугробы при помощи экскаваторов и тракторов. В течение февраля тяжелая российская спецтехника тестировалась на железнодорожных путях Финляндии. Об этом "РИА Новостям "сообщил сотрудник Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин.

Ее использовали на севере страны, где наблюдается наибольшее количество зимних осадков. Финны назвали СМ-7 "поездом, поедающим снег, которому нет аналога". Российский способ уборки мочли более экологичным и эффективным. Если безопасность подобного метода будет подтверждена, то Финляндия может закупить подобные машины у России.

Ранее сильный ветер принес в Петербург желтый уровень опасности.

Видео: YouTube/TechZone