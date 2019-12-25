Сильный ветер раскрасил погодную карту Петербурга в желтый цвет

Местами порывы ветра будут достигать 15 м/с.

В пятницу, 21 февраля, в Петербурге ввели желтый уровень погодной опасности. Специалисты Северо-Западного Гидромета предупреждают горожан об усиливающемся ветре.

В период с 9 утра до 21:00 в Петербурге ожидаются порывы ветра до 15 м\с. Похожая ситуация будет наблюдаться в Ленобласти. Там погодные условия осложнит сильная туманность и гололедица. По словам метеорологов, стихия не стихнет и на выходных.

Отметим, что разбушевавшийся в начале недели шторм нанес городу большой урон. Ветер фактически разрушил пляж "Морские дубки" в Лисьем Носу, а в Кронштадте поломал декорации из фильма Тимура Бекмамбетова. Кроме того, стихия повалила сотни деревьев.

Ранее мы писали, что жителей Петербурга ждут гололедица и снег с дождем.

Фото: скрин / meteoinfo.ru