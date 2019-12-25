Жителей Петербурга ждут гололедица и снег с дождем

Такая погода будет и на выходных.

В пятницу, 21 февраля, синоптики обещают гололедицу и снег вперемешку с дождем. При этом днем столбик термометра поднимется чуть выше нуля. Об этом сообщили в Северо-Западном Управлении гидрометеорологии.

Утром на дорогах местами гололедица, поэтому водителям нужно быть аккуратнее на дорогах. В течение дня температура будет колебаться от +2 до +4 градусов. Уже в ночь на 22 февраля будет мокрый снег, а днем – дождь.

В праздничный день, 23 февраля, будет облачная погода, в первой половине для мокрый снег и дождь. Днем будет до +3 градусов.

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