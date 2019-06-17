Российский мультфильм выиграл премию Disney и 5000 евро

В главных ролях мультфильма Ёжик и Медвежонок.

Российский мультфильм "Ёжик" выиграл премию Disney и 5000 евро. На приз претендовали 196 сериалов со всего мира, но жюри определило только восемь лидеров: из России, Китая, Франции, Германии, Аргентины. Об этом сообщили российские СМИ.

Конкурс проводился на крупнейшем в Европе анимационном киносмотре MIFA, который в 2019 году состоялся во Франции. В главной роли мультфильма Ёжик, Медвежонок и их друзья. Создатели мультфильма представили тизер, теперь в проекте – пилотная версия. Полноценный анимационный сериал запустят после переговоров с продюсерскими компаниями.

Мультик рассчитан на детей от трех до семи лет, каждая серия будет около пяти минут. В планах авторов сделать 4 сезона по 10 серий.

На прошлой неделе Константин Бронзит представил тизер мультфильма "Он не может жить без космоса".

Фото и видео: Vimeo/ Hedgehog Film