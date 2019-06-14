Константин Бронзит представил тизер мультфильма "Он не может жить без космоса"

Российский мультипликатор Константин Бронзит представил тизер своего нового мультфильма про космос ""Он не может жить без космоса". Отрывок он выложил на своей странице в Facebook.
В 2014 он представил мультфильм с похожим названием "Мы не можем жить без космоса", который был номинирован на премию Оскар" в категории "Лучший анимационный короткометражный фильм".
Новый фильм никак не связан с предыдущим и будет показан, в первую очередь, на фестивалях. По телевизору или в Интернете мультипликационный фильм можно будет посмотреть не раньше, чем через два года.
В 2015 году Константина Бронзита второй раз в жизни номинировали на Оскар.
Фото и видео: Facebook/ Константин Бронзит
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