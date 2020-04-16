Максиму Решетникову отказали в двух крупнейших банках России.

Российский министр попытался получить кредит на зарплату и не смог. Об этом глава Минэкономразвития сообщил в своем Instagram-аккаунте. Максим Решетников рассказал, что лично решил проверить механизм выдачи кредитов под ноль процентов для малого бизнеса. Однако чиновнику отказали в выдаче такого кредита в двух банках страны.

По словам Решетникова, он обращался в "два крупнейших российских банка". Представители одной из кредитных организаций на "горячей линии" заявили, что соответствующее распоряжение правительством якобы еще не подписано. В другом банке могут предоставить подобный кредит не раньше мая. После подобных разговоров глава профильного ведомства связался с руководством данных банков.

Согласно статистике, полученной от Максима Решетникова, из 3,5 тысяч обращений предпринимателей на общую сумму в 24 млрд рублей банки выдали только 400 млн рублей. Еще 1,5 млрд одобрены, но деньги бизнесмены еще не получили.

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Фото и видео: Instagram/reshetnikov_mg.