Петербургские ретейлеры уничтожили тысячи тюльпанов, лилий и хризантем

Таким образом ретейлеры выразили свое несогласие с правилами самоизоляции, которые сейчас введены в Петербурге, и несогласие с решением властей не поддерживать цветочный бизнес.

Петербургские ретейлеры, специализирующиеся на продаже цветов, собрались 13 апреля на Пулковском шоссе и уничтожили несколько миллионов тюльпанов, лилий и хризантем. Об этом сообщила "Фонтанка".

Таким образом ретейлеры выразили свое несогласие с правилами самоизоляции, которые сейчас введены в Петербурге, и несогласие с решением властей не поддерживать цветочный бизнес.

Уничтожить пришлось все цветы, поставку которых отменить уже не удалось. Это цветы, которые привезли в период 30 марта – 6 апреля. Ретейлеры рассказывают, что их убытки огромные, потому что им приходится предоставлять скидки, и стоимость заказа через интернет чаще всего не окупает работу курьера.

Хозяйка магазина "Миллион цветов" Ирина Нуруллаева требует от Смольного на год кредиты без процентов и освобождение от налогов.

Кабмин на этой неделе представит новые меры поддержки экономики.

Фото: Piter.TV