Петербургские ретейлеры уничтожили тысячи тюльпанов, лилий и хризантем

Петербургские ретейлеры, специализирующиеся на продаже цветов, собрались 13 апреля на Пулковском шоссе и уничтожили несколько миллионов тюльпанов, лилий и хризантем. Об этом сообщила "Фонтанка".
Таким образом ретейлеры выразили свое несогласие с правилами самоизоляции, которые сейчас введены в Петербурге, и несогласие с решением властей не поддерживать цветочный бизнес.
Уничтожить пришлось все цветы, поставку которых отменить уже не удалось. Это цветы, которые привезли в период 30 марта – 6 апреля. Ретейлеры рассказывают, что их убытки огромные, потому что им приходится предоставлять скидки, и стоимость заказа через интернет чаще всего не окупает работу курьера.
Хозяйка магазина "Миллион цветов" Ирина Нуруллаева требует от Смольного на год кредиты без процентов и освобождение от налогов.
Кабмин на этой неделе представит новые меры поддержки экономики.
Фото: Piter.TV
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