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Петербургские ретейлеры уничтожили тысячи тюльпанов, лилий и хризантем
Сегодня, 9:10
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nastya960

Петербургские ретейлеры уничтожили тысячи тюльпанов, лилий и хризантем

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Таким образом ретейлеры выразили свое несогласие с правилами самоизоляции, которые сейчас введены в Петербурге, и несогласие с решением властей не поддерживать цветочный бизнес.

Петербургские ретейлеры, специализирующиеся на продаже цветов, собрались 13 апреля на Пулковском шоссе и уничтожили несколько миллионов тюльпанов, лилий и хризантем. Об этом сообщила "Фонтанка".

Таким образом ретейлеры выразили свое несогласие с правилами самоизоляции, которые сейчас введены в Петербурге, и несогласие с решением властей не поддерживать цветочный бизнес.

Уничтожить пришлось все цветы, поставку которых отменить уже не удалось. Это цветы, которые привезли в период 30 марта – 6 апреля. Ретейлеры рассказывают, что их убытки огромные, потому что им приходится предоставлять скидки, и стоимость заказа через интернет чаще всего не окупает работу курьера.

Хозяйка магазина "Миллион цветов" Ирина Нуруллаева требует от Смольного на год кредиты без процентов и освобождение от налогов.

Кабмин на этой неделе представит новые меры поддержки экономики.

 Фото: Piter.TV

Теги: бизнес, самоизоляция, цветы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

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Пермяков Костян
Сегодня 9:39

Карантин и самоизоляция как провести с пользой, многие задаются таким вопросом, для мозгов есть куча разных курсов, а от для тела.... Вы не поверите, но есть прибор что поможет накачать мышцы и убрать жир не выходя из дома. Я сам был в шоке, но попробовав один раз понял что это революция в мире спорта: теперь не нужно сидеть на диетах, жрать химию и ходить в спортзал!!! Реально крутая штука, вот сами почитайте ----- https://cuz.su/prees

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Аноним
Сегодня 9:42

-а может при такой жизни-жирок и пригодится?..

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