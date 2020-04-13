Малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей получит годовую отсрочку по уплате налогов и сборов.

Кабмин на этой неделе представит новые меры поддержки экономики. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, правительство следит за происходящим в экономике — и исходя из этого принимает решения. Мишустин отметил, что министры прорабатывают дополнительные меры поддержки бизнеса и граждан страны.

При их разработке мы также учитываем предложения бизнес-объединений, которые они присылают в правительство, - сказал председатель правительства.

Мишустин рассказал, что малый и средний бизнес из пострадавших от коронавируса отраслей получит годовую отсрочку по уплате налогов и сборов. При этом гасить долги сразу после истечения отсрочки не придётся — предприниматели смогут получить рассрочку и выплачивать долг по налогам равными долями сроком до полгода.

В некоторых случаях — практически до конца 2021 года, - сказал Мишустин.

Ранее мы сообщали, что правительство России выделит триллион рублей на поддержку экономики в связи с пандемией коронавируса. Об этом писало агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Видео: government.ru