СМИ: правительство России выделит триллион рублей на поддержку экономики

Окончательное решение пока не принято — власти обсуждают детали.

Правительство России выделит триллион рублей на поддержку экономики в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Известно, что окончательное решение пока не принято — власти обсуждают детали.

Предположительно, часть средств выделят на субсидии сотрудникам, которые находятся на длинных выходных из-за массового режима самоизоляции.

Источники издания сообщают, что триллион рублей правительство возьмёт не из Фонда национального благосостояния. Скорее всего, власти прибегнут к займу — это наиболее рациональный вариант при нынешних ценах на нефть.

Ранее Михаил Мишустин поддержал расширение помощи ипотечникам.

Видео: government.ru