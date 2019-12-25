Ипотечный порог во время кредитных каникул будет увеличен.

Михаил Мишустин поддержал расширение помощи ипотечникам. Глава российского правительства поддержал инициативу членов "Единой России" об увеличении максимального порога по ипотечным обязательствам, которые попадают под кредитные каникулы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом политик заявил во время встречи с депутатами из данной политической партии. Информацию приводят "РИА Новости".

Мы поддерживаем, взяли уже в работу. И, я думаю, буквально на днях мы примем соответствующее решение прокомментировал чиновник

Михаил Мишустин напомнил коллегам, что ранее глава государства Владимир Путин предложил пересмотреть условия кредитных каникул из-за продления режима самоизоляции в России. Ранее подобное предложение высказывал парламентарий Андрей Турчак. Он рассказал 8 апреля, что порог ипотеки на "каникулах" надо увеличить. Это позволит большему числу граждан взять паузу во время финансовых трудностей.

Михаил Мишустин поддержал заморозку цен на продукты.