Михаил Мишустин поддержал расширение помощи ипотечникам. Глава российского правительства поддержал инициативу членов "Единой России" об увеличении максимального порога по ипотечным обязательствам, которые попадают под кредитные каникулы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом политик заявил во время встречи с депутатами из данной политической партии. Информацию приводят "РИА Новости".
Мы поддерживаем, взяли уже в работу. И, я думаю, буквально на днях мы примем соответствующее решение
прокомментировал чиновник
Михаил Мишустин напомнил коллегам, что ранее глава государства Владимир Путин предложил пересмотреть условия кредитных каникул из-за продления режима самоизоляции в России. Ранее подобное предложение высказывал парламентарий Андрей Турчак. Он рассказал 8 апреля, что порог ипотеки на "каникулах" надо увеличить. Это позволит большему числу граждан взять паузу во время финансовых трудностей.
Михаил Мишустин поддержал заморозку цен на продукты.
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