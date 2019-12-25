Данная мера может коснуться лекарств и товаров первой необходимости.

Михаил Мишустин поддержал заморозку цен на продукты. Об этом сообщили журналисты "РБК" со ссылкой на сведения от главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна. Чиновник уточнил, что глава правительства также выступает за заморозку стоимости лекарств и других товаров первой необходимости.

Кроме мер поддержки, связанных с заморозкой цен, Мишустин планирует ввести новые способы поддержки бизнес-индустрии в кризисных условиях, связанных с распространением коронавируса. В частности, для малого и среднего бизнеса государство может предоставить налоговые каникулы и отсрочку по выплатам за арендуемые помещения.

В апреле 2020 года исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков рассказал, что в России рост цен на продукты может достигнуть от 5 до 20 процентов. В первую очередь это коснется консервов, чая, кофе и какао. Однако позже в ФАС заявили, что опасения эксперта не имеют под собой оснований.

Мишустин заявил о серьезном ударе по бюджету России из-за коронавируса.