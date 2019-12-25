Александр Неклюдов лежал в больнице с пневмонией.

Российский мэр заразился коронавирусом и умер в 67 лет. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинской области. Чиновники рассказали, что глава города Пласта и Пластовского муниципального района Александр Неклюдов скончался из-за осложнений на фоне инфицирования COVID-19.

Смерть настигла Александра Васильевича в результате ковидной пневмонии, поразившей большую часть легких заявление коллег

Известно, что Неклюдов две недели находился в местной клинической больнице под номером три.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о статистике по уровню смертности из-за коронавируса. По ее информации, Россия находится на 106-м месте в списке. По числу зараженных на каждые 100 тысяч человек - на 40 месте.

Умер автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум.

Фото: пресс-служба аминистрации Челябинской области

