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Российский мэр заразился коронавирусом и умер в 67 лет
Сегодня, 13:14
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Российский мэр заразился коронавирусом и умер в 67 лет

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Александр Неклюдов лежал в больнице с пневмонией.

Российский мэр заразился коронавирусом и умер в 67 лет. Об этом сообщили журналисты РБК со ссылкой на пресс-службу администрации Челябинской области. Чиновники рассказали, что глава города Пласта и Пластовского муниципального района Александр Неклюдов скончался из-за осложнений на фоне инфицирования COVID-19.

Смерть настигла Александра Васильевича в результате ковидной пневмонии, поразившей большую часть легких

заявление коллег

Известно, что Неклюдов две недели находился в местной клинической больнице под номером три.

Напомним, что ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о статистике по уровню смертности из-за коронавируса. По ее информации, Россия находится на 106-м месте в списке. По числу зараженных на каждые 100 тысяч человек - на 40 месте.

Умер автор книги "Форрест Гамп" Уинстон Грум.

Фото: пресс-служба аминистрации Челябинской области
 

Теги: александр неклюдов, пласт, пневмония, челябинская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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