Российский математик стал лауреатом Абелевской премии

Ученый награжден за совместную работу с профессором Еврейского университета в Иерусалиме.

Российский математик Григорий Маргулис стал лауреатом Абелевской премии. Награду 2020 года ученый получил вместе с профессором Еврейского университета в Иерусалиме - Гилелем Фюрстенбергом. Организаторы конкурса объявили, что награда отдана за новаторство в использовании методов теории вероятности. Исследователей также отметили за работу над динамикой в теории групп, теории чисел и в комбинаторике.

Стоит рассказать, что Григорий Маргулис родился в 1946 году в Москве. Когда ему было 32 года, россиянин получил математическую премию Филдса. В 1996 году ему присудили премию Лобачевского, а в 2005 году дали премию Вольфа. Именем ученого названа топологическая проблема — "задача о салфетке Маргулиса". В настоящее время математик работает в РАН научным сотрудником и также является профессором Йельского университета в США.

Мемориальный Абелевский фонд и награда учреждены с 2002 года. Награда создана ради содействия научным исследованиям в области математики. Первая церемония была приурочена к 200-летнему юбилею норвежского специалиста Нильса Хенрика Абеля. Часто именно эту премию называют Нобелевской премией для математиков. Фонд составляет 7,5 млн норвежских крон (или 834 тысячи долларов).

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Видео: YouTube/The Abel Prize, Heidelberg Laureate Forum