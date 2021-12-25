Российский космонавт снял на видео разворот МКС

Петр Дубов запечатлел космическую миссию на видео в 4К.

Российский космонавт снял на видео разворот Международной космической станции. Ролик разместил в социальных сетях Петр Дубров. Эксперты объяснил подписчикам, что приборно-агрегатный отсек космического корабля "Прогресс М-УМ" ранее отстыковался от узлового модуля "Причал". Кадры сделаны в качестве 4К.

Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а еще в самом начале - разворот МКС. Петр Дубов, пост в Instagram

Напомним, что в настоящее время на борту МКС находятся семь членов экипажа. Речь идет о представителях "Роскосмоса" Антоне Шкаплерове и Петре Дуброве, американских астронавах из NASA Марке Ванде Хае, Радже Чари, Томе Маршберне и Кайле Бэррон, а также сотруднике Европейского космического агентства Маттиасе Маурере.

Мисуркин: управлять "Союзом" в одиночку оказалось несложно.

Фото и видео: YouTube / Roscosmos Media