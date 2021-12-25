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Российский космонавт снял на видео разворот МКС

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Петр Дубов запечатлел космическую миссию на видео в 4К.

Российский космонавт снял на видео разворот Международной космической станции. Ролик разместил в социальных сетях Петр Дубров. Эксперты объяснил подписчикам, что приборно-агрегатный отсек космического корабля "Прогресс М-УМ" ранее отстыковался от узлового модуля "Причал". Кадры сделаны в качестве 4К.

Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а еще в самом начале - разворот МКС.

Петр Дубов, пост в Instagram

Напомним, что в настоящее время на борту МКС находятся семь членов экипажа. Речь идет о представителях "Роскосмоса" Антоне Шкаплерове и Петре Дуброве, американских астронавах из NASA Марке Ванде Хае, Радже Чари, Томе Маршберне и Кайле Бэррон, а также сотруднике Европейского космического агентства Маттиасе Маурере.

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Фото и видео: YouTube / Roscosmos Media

Теги: космонавт, космос, мкс, петр дубов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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