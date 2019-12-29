Иностранка увидела кольскую заброшенную скважину.

Российский "колодец в ад" напугал американского ученого. Речь идет о заброшенной кольской сверхглубокой скважине. Материал опубликован исследователем в научно-популярном издании Scientific American.

Ее прорубили российские геологи в Мурманской области. По мнению Сабрины Стирвальт, она внушает иррациональный страх и напоминает фильм ужасов. Название "колодец в ад" придумали местные жители.

Астрофизик добавила, что это самая глубокая выработка в мире является "порталом к центру Земли". Однако размеры скважины не позволят человеку провалиться в нее

Ранее названы продукты, без которых развивается тревожное расстройство.

Видео: YouTube/L"Oréal USA For Women In Science