Российский "колодец в ад" напугал американского ученого. Речь идет о заброшенной кольской сверхглубокой скважине. Материал опубликован исследователем в научно-популярном издании Scientific American.
Ее прорубили российские геологи в Мурманской области. По мнению Сабрины Стирвальт, она внушает иррациональный страх и напоминает фильм ужасов. Название "колодец в ад" придумали местные жители.
Астрофизик добавила, что это самая глубокая выработка в мире является "порталом к центру Земли". Однако размеры скважины не позволят человеку провалиться в нее
Ранее названы продукты, без которых развивается тревожное расстройство.
Видео: YouTube/L"Oréal USA For Women In Science
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