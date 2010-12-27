Калининградский губернатор посоветовал американским военным почитать историю России

Прежде чем строить планы по нападению.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не советует США нападать на регион. Об этом он заявил во время интервью ТАСС.

И моральный дух, и техническое состояние, материальное состояние войск в Калининграде такое, что никому не советую рисковать. Антон Алиханов

Алиханов также посоветовал американским военным почитать историю России и узнать, чем заканчивались стратегии всех "планировщиков".

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у США есть план по преодолению системы ПВО в Калининграде. Такой исход событий командующий ВВС пообещал в случае российской "агрессии". Данное заявление также прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.