Калининградский губернатор посоветовал американским военным почитать историю России

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не советует США нападать на регион. Об этом он заявил во время интервью ТАСС.
И моральный дух, и техническое состояние, материальное состояние войск в Калининграде такое, что никому не советую рисковать.
Антон Алиханов
Алиханов также посоветовал американским военным почитать историю России и узнать, чем заканчивались стратегии всех "планировщиков".
Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у США есть план по преодолению системы ПВО в Калининграде. Такой исход событий командующий ВВС пообещал в случае российской "агрессии". Данное заявление также прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
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