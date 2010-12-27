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Калининградский губернатор посоветовал американским военным почитать историю России
Сегодня, 11:41
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nastya960

Калининградский губернатор посоветовал американским военным почитать историю России

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Прежде чем строить планы по нападению.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не советует США нападать на регион. Об этом он заявил во время интервью ТАСС.

И моральный дух, и техническое состояние, материальное состояние войск в Калининграде такое, что никому не советую рисковать. 

Антон Алиханов

Алиханов также посоветовал американским военным почитать историю России и узнать, чем заканчивались стратегии всех "планировщиков".

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян заявил, что у США есть  план по преодолению системы ПВО в Калининграде. Такой исход событий командующий ВВС пообещал в случае российской "агрессии". Данное заявление также прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

               

Теги: антон алиханов, калиниград, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня, Новости России,

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