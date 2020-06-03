Подлодки проектов 885 и 885М будут наносить удары из-подо льда.

Российский гиперзвуковой "Циркон" ударит из-подо льда. Об этом сообщили журналисты "Известий" со ссылкой на собственные источники. Эксперты рассказали, что атомные подводные лодки проектов 885 и 885М ВМФ России получат возможность наносить удары "Цирконами" из-з подо льда. Соответствующие испытания состоялись в Арктике в декабре 2019 года. Тесты проводились на борту АПЛ "Северодвинск" с "крылатыми ракетами".

В арктических широтах АПЛ применят оружие из районов разреженного льда, а также полыньи, которую надо найти или сделать, пробив лед корпусом военные эксперты

Журналисты рассказали, что ранее возможностями наносить удары ракетами отличались только стратегические подводные лодки.

Ремонт российского корабля "Маршал Шапошников" завершится во второй половине 2020 года.

Видео: Youtube/ Минобороны России