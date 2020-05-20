С корвета можно будет запускать "Цирконы".

Ремонт российского корабля "Маршал Шапошников" завершится во второй половине 2020 года. Об этом журналистам "Красной звезды" рассказал командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. Специалист заметил, что в будущем корабль будет оснащен гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Во второй половине года должны начаться швартовые, а затем ходовые испытания отремонтированного и модернизированного фрегата Сергей Авакянц, командующий Тихоокеанским флотом РФ

Напомним, что "Маршал Шапошников" создавался по проекту 1155. После модернизации фрегат получит больше ударных возможностей. В частности, он будет оборудован пусковыми установками. В 2020 году в составе Тихоокеанского флота также должны появиться корветы "Алдар Цыденжапов" и "Гремящий". Также эксперт заявил, что на Дальний Восток прибудет дизель-электрическая подводная лодка "Варшавянка".

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Видео: Youtube/ Vitalicus Владивосток