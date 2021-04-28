Яцек Павлицкий попытался незаметно избавиться от российской символики прямо во время партии.

Российский флаг сняли со стола во время финала чемпионата мира по шашкам. Об этом рассказали местные журналисты, опубликовавшие запись на YouTube-канале Warcaby. По информации источника инцидент произошел в Польше, когда за столом находились представительница РФ Тамара Тансыккужина и ее соперница Наталья Садовская.

На размещенных кадрах видно, что Яцек Павлицкий подходит к столу во время матча, а после убирает наклейку с именем россиянки и национальным триколором. После этого он подходит ко столу с другой стороны, чтобы унести флаг РФ. Спортсменка ненадолго оборачивается, но после решает продолжить игру.

Мне позвонили от имени бывшего министра спорта Витольда Баньки и попросили убрать со стола российский флаг, несмотря на то что партия продолжалась. Я не знал, как отреагирует Тамара, но мне необходимо было это сделать. Яцек Павлицкий, бывший президент Европейской федерации шашек в интервью для "Чемпионата"

Эксперт объяснил, что если бы польские представители ничего бы не сделали, то Всемирная организация шашек оказалась бы под угрозой исключения из WADA.

Сборная Финляндии по футболу будет тренироваться в Курортном районе на Евро-2020.

Видео: YT / Warcaby