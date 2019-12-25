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Сборная Финляндии по футболу будет тренироваться в Курортном районе на Евро-2020
Сегодня, 9:23
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nadezhda_sib

Сборная Финляндии по футболу будет тренироваться в Курортном районе на Евро-2020

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Команда из Финляндии сыграет на "Газпром Арене" как минимум 2 матча — 16 июня и 21 июня.

Сборная Финляндия на время Евро-2020 будет жить и тренироваться в Зеленогорске. Об этом накануне сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Также на данный момент ищут футбольный стадион с гостиницей для размещения сборной команды Словакии. Команда сыграет 2 матча в Северной столице: 14 июня против сборной Польши и 18 июня против сборной Швеции. Матчи перенесли из Дублина. Тренировочный базу выбирают из числа тех объектов, которые были задействованы в Чемпионате мира по футболу в 2018 году. 

Всего в Петербурге пройдет семь матчей Евро-2020 — группы B и группы E. Чемпионат начнется 11 июня и завершится 11 июля.

Фото: Piter.TV

Теги: евро-2020, сборная финляндии по футболу, тренировочная база
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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