Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российский барражирующий боеприпас "Ланцет"ликвидировал гаубицу М777 американского производства, которая находилась на службе у Вооруженных сил Украины в населенном пункте Миньковка Донецкой Народной Республики. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 августа сделал местный руководитель пресс-слцжбы "Южной" группировки Вооруженных сил России.

Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab в Северске, гаубица М777 в Миньковке, станция РЛС в Краматорске. Вадим Аставьев, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт пояснил, что отечественные истребители-бомбардировщики Су-34 совершили удары управляемыми боеприпасами по пунктам временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, находящихся районе населенного пункта Серебрянка, а также по 28-й отдельной механизированной бригады противника в районе Ивановского. Дополнительно авиацией уничтожен склад боеприпасов 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Дылеевке. Экипажи самолетов Су-25 от штурмовой авиации "Юга" нанесли огневое поражение по скоплениям живой силы противника на лисичанском, соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Военнослужащими пункт временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Краматорске. Артиллерийские расчеты уничтожили четыре пикапа, расположенные в районе населенного пункта Спорное и один - в районе населенного пункта Григоровка. В ходе проведения контрбатарейной борьбы ликвидированы две гаубицы Д-20, орудие М777, станция РЛС "Буковель" и два миномета 120 калибра в районе Клещеевки, минометные расчеты в Новомихайловке и Авдеевке.

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Фото и видео: Минобороны России