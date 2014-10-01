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Минобороны: российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов мехбригады ВСУ

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Склад был уничтожен в районе населенного пункта Дылеевка.

Вооруженные силы России уничтожили в ДНР склад боеприпасов механизированной бригады украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов был уничтожен в районе населенного пункта Дылеевка. Кроме того, в районах Торского и Авдеевки (ДНР) российские войска поразили два пункта управления механизированных бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы россии, днр, минобороны россии, склад боеприпасов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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