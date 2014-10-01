Минобороны: российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов мехбригады ВСУ

Вооруженные силы России уничтожили в ДНР склад боеприпасов механизированной бригады украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Склад боеприпасов был уничтожен в районе населенного пункта Дылеевка. Кроме того, в районах Торского и Авдеевки (ДНР) российские войска поразили два пункта управления механизированных бригад ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все