Минобороны: российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов мехбригады ВСУ

Склад был уничтожен в районе населенного пункта Дылеевка.

Вооруженные силы России уничтожили в ДНР склад боеприпасов механизированной бригады украинских войск. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Склад боеприпасов был уничтожен в районе населенного пункта Дылеевка. Кроме того, в районах Торского и Авдеевки (ДНР) российские войска поразили два пункта управления механизированных бригад ВСУ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников.

Видео: Минобороны России