Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников

Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Першотравневое, Горловка, Георгиевка, Васильевка (ДНР), Чапаевка (Запорожская область), а также Василевка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска овладели пятью опорными пунктами на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России