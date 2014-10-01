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Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 38 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Российские средства ПВО за сутки сбили 38 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Першотравневое, Горловка, Георгиевка, Васильевка (ДНР), Чапаевка (Запорожская область), а также Василевка (Херсонская область). Также российские ПВО перехватили пять снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган".

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска овладели пятью опорными пунктами на Купянском направлении.

Видео: Минобороны России

 

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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