Опорные пункты были взяты штурмовыми группами в ходе боевых действий.

Вооруженные силы России овладели пятью опорными пунктами на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Опорные пункты были взяты штурмовыми группами в ходе боевых действий. Также российские войска овладели четырьмя наблюдательными постами и разгромили до взвода пехоты в районе Ольшана. Кроме того, были отражены пять контратак противника на позиции ВС РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ.

Видео: Минобороны России