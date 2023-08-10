Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ

Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 ликвидировали более десяти объектов ВСУ на трех направлениях в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 августа сделал местный руководитель "Южной" группировки Вооруженных сил России Вадим Астафьев. Эксперт подчеркнул, что дополнительно авиация уничтожила скопления живой силы противника, размещенных в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка. А вертолеты армейской авиации с использованием противотанковых ракет поразили бронетехнику ВСУ, установленную в районах Курдюмовки и Клещеевки в Артемовском районе Донецкой народной республике.

Экипажи Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

ВС России поразили штурмовые группы двух бригад ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России