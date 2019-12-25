Российский дрон-дальнобойщик сможет спасать людей из горящих лесов

Дрон BRAERON поможет спасателям эвакуировать людей из мест ЧС.

Российский тяжелый дрон-дальнобойщик вертикального взлета BRAERON сможет спасать людей из горящих лесов. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор ОКБ "Авиарешения" Дмитрий Арсентьев. Эксперт напомнил, что сейчас беспилотник позиционируется как грузчик для перевозки товаров.

Наша разработка на днях доказала, что способна опуститься на высоту деревьев, зависнуть и стабильно удерживать полезную нагрузку до 200 килограммов. Это даст возможность спасти человека из леса в условиях пожара или если он потеряется Дмитрий Арсентьев, гендиректор ОКБ "Авиарешения"

Специалисты отметил, что BRAERON является первым российским дроном, способным на такие операции. Сейчас разработчики проекта ведут переговоры с МЧС о возможном использовании беспилотника. В компании считают, что один дрон способен эвакуировать взрослого человека а расстояние до 40 километров. Беспилотник не требует непосредственного нахождения человека в зоне ЧС. Это позволяет избежать угрозы для жизни, которая сейчас существует для пилотов спасательных вертолетов.

Несмотря на относительно крупные размеры, взлет не требует особых условий - ему не нужна взлетная полоса. Аппарат удается посадить безопасно и точно, погрешность составляет всего 30 сантиметров Дмитрий Арсентьев, гендиректор ОКБ "Авиарешения"

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