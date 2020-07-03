Росавиация зарегистрирует первый в РФ тяжелым беспилотник.

В России создали дрон-дальнобойщик. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал руководитель проекта BRAERON Дмитрий Арсентьев. Эксперт объяснил, что беспилотный аппарат получит способность летать на расстояние в 300 км с полезной нагрузкой в 240 кг.

Испытания показали, что новый дрон применим для логистики и почтовой доставки в российской глубинке, работы в условиях Крайнего Севера на нефтяных промыслах Дмитрий Арсентьев, руководитель проекта BRAERON

Специалист отметил, что новый дрон также можно будет использовать для доставки грузов первой необходимости, что позволит снизить логистическую наценку на треть. Дрон способен работать в условиях температуры от минус 40 до плюс 40 градусов по Цельсию.

BRAERON уже подал заявку на государственную регистрацию в Росавиацию. С 10 июля этот дрон станет первым официально зарегистрированным тяжелым беспилотником на территории РФ. Известно, что аппарат функционирует на двигателях внутреннего сгорания. Он заправляется бензином Аи-95.

Сирийский беспилотник уничтожил командира протурецких боевиков.

Видео: Youtube/Дмитрий Маковецкий