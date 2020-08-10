"Радар ммс" презентует на военно-техническом форуме борт для поисково-спасательной службы.

Российский беспилотник-вертолет для МЧС представят на "Армии-2020". Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе компании "Радар ммс". Разработчик отметил, что борт создается для проведения поисково-спасательных работ.

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Комплекс разрабатывался специально для подразделения МЧС в Петербурге. В 2019 году его передали в состав ППС. Вертолет-дрон полностью оснащен отечественным оборудованием. Он успешно прошел испытания с различными нагрузками вертикальной аэродинамической трубе.

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Видео: YT / Radar mms