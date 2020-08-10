Российский беспилотник-вертолет для МЧС представят на "Армии-2020". Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе компании "Радар ммс". Разработчик отметил, что борт создается для проведения поисково-спасательных работ.
Предприятие впервые представит многоцелевой комплекс на базе беспилотной авиационной системы вертолетного типа
сообщение "Радар ммс"
Комплекс разрабатывался специально для подразделения МЧС в Петербурге. В 2019 году его передали в состав ППС. Вертолет-дрон полностью оснащен отечественным оборудованием. Он успешно прошел испытания с различными нагрузками вертикальной аэродинамической трубе.
ВМС и ВВС США провели совместные учения в Черном море.
Видео: YT / Radar mms
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все