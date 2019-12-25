Российский беспилотник уничтожил опорный пункт украинских националистов

Операция проведена ВКС России.

Российский ударный беспилотник уничтожил опорный пункт украинских националистов. Об этом сообщили представители Минобороны России. Специалисты продемонстрировали ролик, на котором зафиксирована работа "Форпоста". Дрон ликвидировал заданную мишень высокоточным боеприпасом.

Видео нанесения удара ВКС России по укрепленному опорному пункту украинских националистов. Ударный БПЛА поразил цель с высоты около 4 тысяч метров высокоточным боеприпасом. пресс-служба Минобороны РФ

В видео показано, что изначально дрон прицеливается на объект. Беспилотник в этот момент совершал полет по окраине местного населенного пункта. В прицельной рамке заметно еще одно здание, стоящие поодаль. После запуска боеприпаса из дыры в крыше начинает валить дым и подниматься пыль.

Джонсон считает, что Россия готовится использовать химическое оружие на Украине.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости