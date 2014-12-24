Премьер Британии считает, что РФ может выпускать"фейк-ньюс" ради собственной выгоды.

Британский премьер-министр Борис Джонсон утверждает, что Россия готовится использовать химическое оружие на Украине. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала Sky News. Материал переведен в материале ТАСС. По мнению специалиста, заявления Москвы и Минобороны РФ о существующих биологических лабораториях на территории Украины могут применяться в качестве предлога. По словам главы местного правительства, поступающая сейчас информация может быть частью "их сценария".

Они начинают рассказывать о том, что американцы хранили химическое оружие. Когда они сами разместят, а я опасаюсь, что такое возможно, то будет фейковая история, которой они готовы воспользоваться. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании

Напомним, что российский генерал-майор Игорь Конашенков сообщил во время брифинга Минобороны о том, что в ходе проведения специальной военной операции на Украине экспертами были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов размещения биологической программы. Она якобы финансировалась Вашингтоном. Военнослужащий заметил, что от украинский ученых получены сведения об уничтожении особо опасных патогенов. Речь идет о возбудителях чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других болезней с летальным исходом.

В США утверждают, что биолаборатории Украины обеспечивают "биологическую безопасность".

Фото и видео: Sky News