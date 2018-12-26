"Просто обалдеть": оренбуржец ездит заправляться в Казахстан российским бензином за 26,5 рубля

Видео снималось днем ранее на АЗС в Актобе, которая находится почти на границе с Россией.

Россияне из приграничных районов с Казахстаном ездят заправлять бензином в соседней стране, где литр АИ-92 стоит 26,50 рубля. Самое удивительное, что бензин этот – российский. Об этом на своем YouTube-канале сообщил житель Оренбурга.

Мы в Казахстане, 15 километров от Оренбургской области. Я заправил 75 литров, заплатил 1900 рублей. Литр бензина стоит 145 тенге. Самый большой прикол в том, что бензин это российский. И газ тоже. Все россияне тут заправляются своим же бензином. На российские рубли газ — 10 рублей, бензин — 26,50 рубля. Автор ролика

Видео снималось днем ранее на АЗС в Актобе, которая находится почти на границе с Россией. По данным на 22 июня, в России бензин АИ-92 стоит в среднем 41,58 рубля, АИ-95 — 44,88 рубля.

Правительство России не будет продлевать соглашение о заморозке цен на бензин. Прежняя договоренность действует до 1 июля.

Видео: YouTube/ Dipan