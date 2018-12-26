Правительство не будет продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Известно, что чиновники заключили с нефтяниками устную договоренность.

Правительство России не будет продлевать соглашение с нефтяниками о заморозке цен. Об этом 25 июня сообщают "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.

По имеющейся информации, между правительством и нефтяными компаниями останется только договоренность - не поднимать цены выше уровня инфляции. Поскольку договоренность устная, неизвестно что будет, если нефтяники ее нарушат.

Накануне представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус заявил, что решения по продлению заморозки цен еще не принято. Сам Козак также говорил, что не видит предпосылок для продления топливных соглашений

Напомним, весной 2018 года цены на бензин выросли на 7%, что в пять раз превысило уровень инфляции. Правительство вмешалось в ситуацию и заключило с компаниями договор о заморозке цен на мелкооптовом рынке и АЗС до конца 2018 года. В текущем году нефтяники могли увеличить цены только в пределах существующей инфляции. Договоренность действует до 1 июля.

Видео: Piter.TV