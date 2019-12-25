Российский "Панцирь-М" оказался метеозависимым

В "ВПК" рассказали о проблемах с морским вариантом российского ЗРК.

Российский "Панцирь-М" (морской вариант зенитного ракетно-пушечного комплекса) оказался метеозависимым. Об этом сообщил эксперт Максим Климов для статьи в "Военно-промышленном курьере". Автор отметил, что Россия делает опасную ставку, пользуясь миллиметровым диапазоном РЛС комплекса. Он добавил, что эффективность ПВО "Панциря-М" заканчивается при наступлении плохих погодных условий.

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По словам специалиста, для применения "Панциря-М" важен переход с миллиметрового диапазона хотя бы на двухсантиметровый диапазон стрельбовой радиолокационной станции.

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