Задача выполнена в зоне СВО.

Юоевой расчет беспилотника российского армейского спецназа "Осман" в зоне проведения специальной военной операции на Украине ликвидировал прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" колесный бронированный транспортер Stryker американского производства на запорожском направлении. В социальных сетях журналисты "РИА Новостей" опубликовали ролик, на котором заснят процесс выполнения этой задачи военнослужащими. В видео показано передвижение на высокой скорости по проселочной дороге техники противника. Сразу за "Страйкером" поднимается высокий столб пыли. Далее за целью летит "Ланцет", после чего снаряд дрона успешно поражает БТР.

Напомним, что в американской армии "Страйкеры" (M1126 "Stryker") используются для механизированных бригад, промежуточных между бронетанковыми соединениями, вооруженными танками Abrams и БМП Bradley, а также пехотными силами на бронированных автомобилях Humvee. Эти БТР достигают скорости до 97 километров в час по шоссе, а также обладают вместительным десантным отделением. При полноцй выкладке внутрь БТР помещаются девять человек. Броня техники выдерживает близкий разрыв 152-миллиметрового снаряда и защищает от легкого стрелкового оружия.

Подразделения группировки "Восток" поразили технику ВСУ в районе Урожайного.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости