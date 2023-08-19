Подразделения группировки "Восток" поразили технику ВСУ в районе Урожайного

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Передовые подразделения "Восточной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли огневое поражение Вооруженных сил Украины, расположенным районе Урожайного на территории Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление сделал местный руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов на регулярном брифинге с журналистами от 19 августа. Эксперт уточнил, что задачи выполнялись при содействии артиллерии и авиации.

Передовыми подразделениями нанесено огневое поражение по противнику в районе Урожайного. Уничтожена живая сила и техника ВСУ. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Специалист добавил, что барражирующие боеприпасы "Ланцет" поразили боевую машину пехоты и танк ВСУ,расположенные в районе Урожайного. Также уничтожена самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" в Новодаровке. Авиация ликвидировала места скопления живой силы и техники ВСУ, размещенные в районах Урожайного и Старомайорского. Вблизи последнего населенного пункта уничтожена бронированная машина и автомобильная техника ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России