Российский "Интурист" продолжит свою работу, несмотря на ликвидацию владельца - туроператора Thomas Cook

У компании свое юрлицо, поэтому она будет принимать туристов без сбоев.

Российский оператор "Интурист" продолжит свою работу, несмотря на ликвидацию владельца - британского туроператора Thomas Cook. Об этом заявили представители Ассоциации туроператоров России.

Утром старейший туроператор Thomas Cook объявил о начале процедуры по банкротству. Ситуация не коснется российской компании, находящейся под его управлением. На данный момент "Интурист" имеет зарегистрированное юридическое лицо, поэтому способно управлять собственной деятельностью.

В АТР отметили, что клиенты "Интуриста" улетят и прибудут в России согласно обозначенному заранее времени.Планы на зимний сезон у компании сохраняются. не ожидается никаких изменений в графике. Исполнительный директор фирмы Сергей Толчин подтвердил слова экспертов.

Туроператор "Интурист" является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у "Интуриста" и глобального Thomas Cook также используются разные заметил специалист

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Фото: Piter.tv

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