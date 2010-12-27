Туроператор "Интурист" приобретен одним из совладельцев Anex Tour

Турецкий бизнесмен приобрел все активы российской компании.

Новый владелец "Интуриста" сохранит бренд и выведет его на IPO (первичное публичное предложение акций). Фирму перекупил Нешет Кочкар, который также управляет турецким Anex Tour. Российский оператор путевок не был прямым конкурентом фирмы на местном рынке. Речи об объединении данных брендов не идет.

"Интурист" - очень важный бренд в истории международного туризма, и мы не можем позволить ему потерять позиции. Россия будет привлекать все больше путешественников благодаря своим уникальным особенностям и историческому наследию прокомментировал предприниматель

Напомним, что Кочкар считается вторым по величине инвестором Thomas Cook Group. Ранее "Интурист" напрямую принадлежал именно TCG. Теперь въездной, выездной и внутренний туроператорский бизнес, розничная сеть, технологии будут у Кочкара. Сделка уже закрыта. Договор подписан сторонами еще вечером 14 ноября.

Напомним, что "Интурист" позиционирует себя как самый старейший туроператор страны. В 2019 году компания празднует 90-летний юбилей.

Ранее Piter.tv писал о том, что российский "Интурист" продолжит свою работу, несмотря на ликвидацию владельца - туроператора Thomas Cook.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

