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Российских водителей предупредили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей
Сегодня, 8:57
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phil_k

Российских водителей предупредили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей

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Юрист предупредила автолюбителей об особо охраняемых природных зонах страны.

Главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева напомнила водителям России о крупных штрафах, которые можно получить летом. Об этом она сообщила порталу Autonews.

По ее словам, автолюбителям следует помнить о наличии зон, которые находятся под защитой природоохранных органов. Куклева посоветовала водителям придерживаться законодательства о таких территориях.

При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо.

Анна Куклева, главный юрисконсульт компании "Правокард"

Она подчеркнула, за нарушение законов в таком случае можно получить штраф до полумиллиона рублей.

Отметим, к особо охраняемым природным территориям относятся, к примеру, природные заповедники, принадлежащие государству, а также национальные и природные парки.

Ранее мы сообщали, что ГИБДД начала ловить нарушителей по-новому.

Фото: Piter.tv

Теги: летний отдых, российские водители, штрафы
Категории: Новости России, Лента новостей,

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