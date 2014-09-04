Российских водителей предупредили о "летнем" штрафе в полмиллиона рублей

Главный юрисконсульт компании "Правокард" Анна Куклева напомнила водителям России о крупных штрафах, которые можно получить летом. Об этом она сообщила порталу Autonews.
По ее словам, автолюбителям следует помнить о наличии зон, которые находятся под защитой природоохранных органов. Куклева посоветовала водителям придерживаться законодательства о таких территориях.
При выявлении нарушений, связанных с охраной окружающей среды и природопользования штраф может быть наложен как на водителя, физическое лицо, так и на юридическое лицо.
Анна Куклева, главный юрисконсульт компании "Правокард"
Она подчеркнула, за нарушение законов в таком случае можно получить штраф до полумиллиона рублей.
Отметим, к особо охраняемым природным территориям относятся, к примеру, природные заповедники, принадлежащие государству, а также национальные и природные парки.
Ранее мы сообщали, что ГИБДД начала ловить нарушителей по-новому.
Фото: Piter.tv
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