На пешеходном переходе на Пискарёвском проспекте водительница автомобиля сбила велосипедиста-школьника

Подросток был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ему диагностировали перелом правой ключицы.

В Калининском районе водительница автомобиля Kia Rio на пешеходном переходе сбила велосипедиста-школьника. Об этом во вторник, 18 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 17 мая, в 8:45 напротив дома №40 по Пискаревскому проспекту. 30-летняя петербурженка при повороте направо на улицу Брюссовскую наехала на 12-летнего школьника-велосипедиста.

Судя по кадрам, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, после наезда женщина просто-напросто уехала с места происшествия. Подросток был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ему диагностировали перелом правой ключицы. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии.

Ранее мы писали, что в Ленобласти водитель автомобиля сбил 13-летнего мальчика.

Видео: Piter.tv