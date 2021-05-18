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На пешеходном переходе на Пискарёвском проспекте водительница автомобиля сбила велосипедиста-школьника

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Подросток был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ему диагностировали перелом правой ключицы.

В Калининском районе водительница автомобиля Kia Rio на пешеходном переходе сбила велосипедиста-школьника. Об этом во вторник, 18 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 17 мая, в 8:45 напротив дома №40 по Пискаревскому проспекту. 30-летняя петербурженка при повороте направо на улицу Брюссовскую наехала на 12-летнего школьника-велосипедиста. 

Судя по кадрам, которые попали в распоряжение редакции Piter.TV, после наезда женщина просто-напросто уехала с места происшествия. Подросток был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Ему диагностировали перелом правой ключицы. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии. 

Ранее мы писали, что в Ленобласти водитель автомобиля сбил 13-летнего мальчика. 

Видео: Piter.tv 

Теги: kia rio, дтп, пискаревский проспект, пострадал ребенок
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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