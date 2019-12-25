В Ленобласти водитель автомобиля сбил 13-летнего мальчика

Отмечается, что мужчина сам набрал в дежурную часть и сообщил о происшествии.

В Ломоносовском районе Ленобласти в деревне Малое Карлино в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 13-летний подросток. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах во вторник, 18 мая.

Известно, что инцидент произошёл днём у дома №26 по улице д. Малое Карлино. Водитель автомобиля Peugeot сбил подростка у магазина "Магнит". Отмечается, что мужчина сам набрал в дежурную часть и сообщил о происшествии. На данный момент правоохранительные органы выясняют детали аварии. Известно, что ребёнок находится в сознании.

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Фото: pixabay.com