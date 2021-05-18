Один погиб и пятеро пострадали в страшном ДТП на Киевском шоссе

Между деревнями Зайцево и Большое Верево такси столкнулось с "Лексусом".

Вечером 17 мая в Гатчинском районе Ленобласти произошло страшное ДТП, которое унесло жизнь одного человека. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Известно, что около 23:30 между деревнями Зайцево и Большое Верево на Киевском шоссе такси столкнулось с "Лексусом". В результате "Лексус" улетел в кювет, такси осталось стоять на обочине с полностью разбитым передом.

На месте аварии работали сотрудники скорой помощи и спасатели. Один из пассажиров "Лексуса" погиб. Водителя и еще двух пассажиров иномарки госпитализировали в тяжелом состоянии. Водителя такси и пассажира доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее из-за аварии на трассе "Кола" пострадали несколько человек и возникла пробка.

Видео: ВКонтакте / АВТО Гатчина / Денис Гуменной