Из-за аварии на трассе "Кола" пострадали несколько человек и возникла пробка

Несколько машин столкнулись на трассе Р-21.

17 мая в районе 80-го километра трассы Р-21 "Кола" столкнулись несколько автомобилей. По предварительной информации, авария произошла из-за выехавшего на встречную полосу легкового автомобиля. В результате ДТП грузовой фургон полностью слетел с дороги, микроавтобус получил серьезные повреждения. Сведения о других машинах, вовлеченных в аварию, разнятся.

По данным МЧС, в результате столкновения пострадали четверо человек, включая ребенка. Некоторые были отправлены в больницу. Авария спровоцировала возникновение затора в движении на трассе: пробка растянулась более чем на девять километров. Яндекс. Карты предупреждают о замедленном движении в районе 80-го километра трассы "Кола" и спустя несколько часов после аварии.

Похожая авария произошла на трассе "Кола" в начале майских праздников в районе 96-го километра. ДТП также вызвало пробку длиной более пятнадцати километров.

Фото: скриншот Яндекс.Карт и сообщество ДТП и ЧП Санкт-Петербург в соцсети ВКонтакте