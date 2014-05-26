Авария на трассе "Кола" вызвала затор длиной в 15 километров

Пробка растянулась от деревни Кисельня до деревни Лужа после ДТП с тремя легковыми автомобилями.

По данным ФКУ "Упрдор "Северо-Запад", примерно в 14 часов 30 минут 3 мая на 96 километре автодороги Р-21 "Кола" столкнулись три машины, двигавшиеся в одном направлении. Один из автомобилей, "Шкода", в результате столкновения слетел с дороги в кювет.

Вызванные аварией осложнения движения привели к образованию крупной пробки длиной более 15 километров. "Яндекс. Карты" показывают автомобильный затор даже спустя два с половиной часа после происшествия.

О пострадавших в аварии ничего не сообщается. Обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками ГИБДД.

Ситуация на дорогах значительно ухудшается в связи с неблагоприятными погодными условиями. МЧС по Ленобласти предупреждало о выпадении мокрого снега и возможной гололедице.

Фото: скриншот видео с ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб